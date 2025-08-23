الجيش الإسرائيلي: 899 عسكريًا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفيرين، السبت، إنه منذ بداية الحرب قُتل 899 ضابطا وجنديا من بينهم 455 في العملية البرية في غزة.

وأشار ديفيرين، إلى أن 167 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج حاليا إثر إصابتهم في معارك غزة منهم 165 بجروح متوسطة أو خطيرة، مؤكدا إصابة 6210 ضباط وجنود منذ بداية الحرب 925 منهم بجروح خطيرة.

وأعلن ديفرين، إصابة 2880 ضابطا وجنديا خلال العملية البرية في غزة بينهم 552 بجروح خطيرة، مؤكدا مقتل 78 ضابطا وجنديا وإصابة 1998 بنيران صديقة وفي حوادث عملياتية منذ بداية الحرب.