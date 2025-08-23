استشهاد الصحفي خالد المدهون بنيران إسرائيلية في غزة

وكالات

استشهد المصور الصحفي الفلسطيني بـ"تلفزيون فلسطين" خالد المدهون، أثناء عمله بمنطقة توزيع المساعدات الإنسانية، شمال قطاع غزة.

ونعى المشرف العام على الإعلام الرسمي، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين في القطاع الصحفي في "تلفزيون فلسطين" خالد المدهون.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها اليوم، "ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وإلى الأسرة الصحفية، الزميل الصحفي الشهيد خالد محمد مصطفى المدهون مصور تلفزيون فلسطين".

وأوضحت النقابة، أن المدهون ارتقى اليوم السبت 23 أغسطس 2025 أثناء تأديته لواجبه المهني في تغطية الأحداث في منطقة زكيم شمال قطاع غزة، جراء استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد في بيانها على أن استهداف الصحفيين جريمة متواصلة تمارسها قوات الاحتلال في محاولة لطمس الحقيقة وإسكات الصوت الفلسطيني، مؤكدة أن تل أبيب لن تفلح في كسر عزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون أداء رسالتهم رغم كل المخاطر.

ومنذ بداية الحرب على غزة، استهدفت إسرائيل أكثر من 230 صحفيًا، وهو رقم يفوق بثلاثة أضعاف عدد الصحفيين الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.