محكمة أمريكية تمنع ترامب من حجب التمويل عن لوس أنجلوس

وكالات

أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي الجمعة، قرارًا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من حجب التمويل الفيدرالي عن أكثر من 30 منطقة تُعرف باسم "الملاذات الآمنة"، بما في ذلك لوس أنجلوس، بالتيمور، بوسطن وشيكاجو، والتي رفضت التعاون مع حملة الرئيس الجمهوري الصارمة ضد الهجرة.

القاضي الفيدرالي ويليام أوريك وسّع أمرًا قضائيًا أوليًّا كان قد أصدره في أبريل الماضي، والذي شمل 16 مدينة ومقاطعة من بينها سان فرانسيسكو (حيث مقر المحكمة)، ليشمل مجموعة جديدة من الحكومات المحلية التي انضمت مؤخرًا إلى القضية وطلبت الحماية بموجب أمره القضائي.

خلفية القضية

تم رفع الدعوى بعد أن وقّع ترامب مرسومين تنفيذيين في يناير وفبراير، قالت المدن والمقاطعات إنها هدّدت بشكل غير قانوني بقطع التمويل عنها ما لم تتعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

استهدفت تلك الأوامر "مدن الملاذات الآمنة" التي سنت قوانين وسياسات تحد أو تمنع قوات الشرطة المحلية من مساعدة الضباط الفيدراليين في الاعتقالات المتعلقة بالهجرة المدنية.

قال أوريك يوم الجمعة، إن أوامر ترامب "تهدد بحجب جميع التمويل الفيدرالي عن المدعين باعتبارهم ملاذات آمنة إذا لم يغيّروا سياساتهم وممارساتهم لتتوافق مع تفضيلات إدارة ترامب".

وأضاف في قراره: "هذا التهديد القسري (وأي إجراءات قد تتخذها الوكالات لتنفيذه، أو أي أوامر تنفيذية إضافية يصدرها الرئيس لنفس الغرض) غير دستوري، لذا أصدرت أمرًا بوقفه. وأنا أفعل ذلك مجددًا اليوم لحماية الأطراف الجديدة في هذه القضية".

البيت الأبيض لم يرد على الفور على طلب للتعليق. وتستأنف إدارة ترامب بالفعل الحكم السابق الصادر عن أوريك.

من بين المدن المشمولة بأمر أوريك الجديد مدينة لوس أنجلوس. وكان ترامب قد نشر الحرس الوطني في يونيو الماضي، لتسيير دوريات في لوس أنجلوس عقب احتجاجات ضد مداهمات فدرالية مكثفة تستهدف المهاجرين غير الشرعيين.

هذه الخطوة بدورها كانت موضوع دعوى قضائية منفصلة رفعها حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم.