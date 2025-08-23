فلامنجو.. أوكرانيا تكشف عن أحدث صواريخها المدمرة لضرب العمق الروسي

وكالات

كشفت أوكرانيا عن صاروخ جديد يعد الأسرع في ترسانتها الصاروخية، يمكنه ضرب أهداف في العمق الروسي.

الصاروخ من نوع كروز، ويطلق عليه اسم "فلامنجو FP-5" ويستطيع حمل رأس حربي يزيد وزنه عن طن واحد، والطيران لمسافة تتجاوز 3000 كلم.

وتم تطوير الصاروخ بالكامل في أوكرانيا، وأنتجته شركة الدفاع الأوكرانية "فاير بوينت"، واستغرق تطويره من الفكرة إلى إخضاعه لأول اختبار في ساحة المعركة 9 أشهر، وفقا للرئيسة التنفيذية، والمديرة التقنية للشركة إيرينا تيرخ.

وقالت تيرخ لمجلة "بوليتيكو": "لم نكن نرغب في الكشف عنه علنا، لكن يبدو أن الوقت قد حان. "فلامنغو" هو صاروخ كروز بعيد المدى يمكنه حمل رأس حربي يزن 1,150 كيلوجراما، والتحليق لمسافة 3,000 كيلومتر داخل روسيا".

وتابعت: "لقد طورناه بسرعة كبيرة، إذ استغرق الأمر أقل من 9 أشهر لينتقل من مجرد فكرة إلى أول اختبار ناجح في ساحة المعركة. لن أخبركم بسرعته الدقيقة، لكن يمكنني القول إنه أسرع من جميع الصواريخ الأخرى التي نملكها حاليا".

ونشرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" تقريرا قللت فيه من شأن هذا الصاروخ، وزعمت أنه يستند إلى تصميم بريطاني، لكن أوكرانيا نفت ذلك.

وتستطيع الصواريخ الحربية مثل "فلامنجو" إحداث دمار كبير، إذ تسببت ضربة أوكرانية، في يونيو الماضي، بصاروخ "R-360 نبتون" ذو الرأس الحربي البالغ 150 كلغ، في اندلاع حريق بمصفاة نفط روسية استمر لثلاثة أيام، وفقا لـ"بوليتيكو".