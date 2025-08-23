الأونروا: المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها



غزة- (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت ، بأن "المجاعة في مدينة غزة يمكن إيقافها".

وقالت الأونروا ، في بيان صحفي على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "عكس مسار الكارثة المستمرة - فيضان غزة مع زيادة كبيرة من المساعدات من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا".

وأضافت الأونروا أن "مخازن الأونروا لوحدها في الأردن ومصر ممتلئة"، مشيرة إلى أنه يوجد ما يكفي من الأغذية والأدوية ومستلزمات النظافة الصحية وهي جاهزة لملء 6000 شاحنة.

وتابعت :"يجب على دولة إسرائيل أن تسمح لنا بتقديم المساعدات إلى غزة".