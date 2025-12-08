كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية IFC برئاسة الشيخ عمر كامل سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا، ومنير فيروزي مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا، وبحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تناول الاجتماع المراحل النهائية من الدراسات الفنية والتنظيمية الخاصة بمشروع طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص والإطلاع على مستندات طلب التأهيل RFQ قبل عملية الطرح.

وأكد "الحفني"، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية شاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية لمطاراتها، بهدف تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العوائد الاقتصادية، مع الارتقاء بمنظومة الطيران المدني وزيادة تنافسية المطارات المصرية، مشددًا على أن الشراكات المزمع تنفيذها ستقتصر على التطوير والإدارة والتشغيل دون المساس بالسيادة المصرية على الأصول.

وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية وتطوير الخدمات وفق المعايير العالمية، مؤكدًا حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

من جانبه، أكد عمر كامل سيلا، أن تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع قطاع الطيران المدني المصري يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة مع الحكومات، مشيرًا إلى التزام IFC بتقديم خبراتها لضمان إعداد دراسات دقيقة تعزز كفاءة الإدارة وتدعم خطة الدولة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطيران المدني، مشيرًا إلى أن مطار الغردقة الدولي يُعد من أبرز الفرص الواعدة لتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة.

