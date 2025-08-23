ترامب يثير جدلًا حول رهائن حماس في غزة

وكالات

أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا في إسرائيل بعد تصريحاته، بشأن عدد الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير نشرته سكاي نيوز، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة، إن عدد الرهائن الأحياء لدى حماس "من المرجح" أن يقل عن 20 من أصل 50 رهينة، مضيفًا أن "رهينتين ربما فقدتا حياتهما" خلال الاحتجاز. وأوضح أن حماس بدأت برفض الصفقات عند انخفاض العدد إلى 20 رهينة، وأن الحركة تعرض حاليًا 10 رهائن فقط مقابل أي اتفاق.

وردًا على تصريحات ترامب، نفى منسق شؤون الرهائن الإسرائيلي العسكري المتقاعد غال هيرش وجود أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن إضافيين لدى الحركة.