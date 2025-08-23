إعلان

ترامب يثير جدلًا حول رهائن حماس في غزة

04:27 ص السبت 23 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا في إسرائيل بعد تصريحاته، بشأن عدد الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقًا لتقرير نشرته سكاي نيوز، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الجمعة، إن عدد الرهائن الأحياء لدى حماس "من المرجح" أن يقل عن 20 من أصل 50 رهينة، مضيفًا أن "رهينتين ربما فقدتا حياتهما" خلال الاحتجاز. وأوضح أن حماس بدأت برفض الصفقات عند انخفاض العدد إلى 20 رهينة، وأن الحركة تعرض حاليًا 10 رهائن فقط مقابل أي اتفاق.

وردًا على تصريحات ترامب، نفى منسق شؤون الرهائن الإسرائيلي العسكري المتقاعد غال هيرش وجود أي معلومات تشير إلى وفاة رهائن إضافيين لدى الحركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب يثير جدلًا رهائن حماس غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة