ترامب: شركة إنتل توافق على منح أمريكا حصة في أسهمها

(أ ب )

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن شركة الرقائق الإلكترونية إنتل وافقت على منح الولايات المتحدة حصة نسبتها 10 % في أسهم شركتها.

وفي حديثه مع الصحفيين اليوم الجمعة، قال ترامب إن الصفقة نتجت عن اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع ليب-بو تان الرئيس التنفيذي لشركة إنتل – بعد أيام من دعوة الرئيس ترامب لتان إلى الاستقالة بسبب علاقاته السابقة مع الصين.

وقال ترامب: "قلت له أعتقد أنه سيكون من الجيد أن تكون الولايات المتحدة شريكا لك". "ووافق على ذلك، وهم وافقوا على القيام بذلك".