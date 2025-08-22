إعلان

ترامب: شركة إنتل توافق على منح أمريكا حصة في أسهمها

11:40 م الجمعة 22 أغسطس 2025

شركة انتل العالمية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب )

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن شركة الرقائق الإلكترونية إنتل وافقت على منح الولايات المتحدة حصة نسبتها 10 % في أسهم شركتها.

وفي حديثه مع الصحفيين اليوم الجمعة، قال ترامب إن الصفقة نتجت عن اجتماع عقده الأسبوع الماضي مع ليب-بو تان الرئيس التنفيذي لشركة إنتل – بعد أيام من دعوة الرئيس ترامب لتان إلى الاستقالة بسبب علاقاته السابقة مع الصين.

وقال ترامب: "قلت له أعتقد أنه سيكون من الجيد أن تكون الولايات المتحدة شريكا لك". "ووافق على ذلك، وهم وافقوا على القيام بذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة إنتل العالمية شركة الرقائق الإلكترونية إنتل شركة إنتل تمنح أمريكا حصة في أسهمها دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة