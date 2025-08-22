تحقيق: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش عرقلوا صفقات التبادل نحو 5 مرات

وكالات

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تحقيق بثته مساء الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري حكومته إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، عرقلوا ما لا يقل عن خمس محاولات للتوصل إلى صفقات تبادل أسرى مع حركة حماس، رغم الضغط المتزايد من عائلات "المختطفين" داخل إسرائيل.

وبحسب التحقيق، فإن الحكومة الإسرائيلية "لا يمكنها الادعاء بأنها فعلت كل ما بوسعها لتحرير الأسرى"، إذ واجه فريق المفاوضات قيودًا متكررة. ونقلت القناة عن نائب رئيس فريق المفاوضات الإسرائيلي السابق قوله: "لم يكن لدينا تفويض واسع، وأحيانًا وصل التفويض إلى الصفر. كنا نحصل على موافقة على شروط معينة، ثم تتغير مع صعودنا الطائرة"، في إشارة إلى تعطيل متعمد من القيادة السياسية.

كما نقل التحقيق عن ماثيو ميلر، المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن نتنياهو كان "يضع شروطًا إضافية كلما اقتربت المفاوضات من صفقة"، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية لم تكتف بعرقلة وقف إطلاق النار بل وضعت عراقيل جديدة أمام أي اتفاق.

وأكد ميلر أن نتنياهو صرّح للمسؤولين الأميركيين أن "الحرب ستستمر لعقود"، وهو ما فُسّر على أنه موقف مقصود لإطالة أمد الحرب، حتى على حساب صفقة التبادل.

ويأتي هذا التحقيق في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل إسرائيل للحكومة، حيث تتهمها عائلات الأسرى بالتضحية بمصير أبنائهم من أجل اعتبارات سياسية وشخصية.