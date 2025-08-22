باكستان: الالتزام بدعم الأسر المتضررة من الفيضانات في خيبر باختونخوا

إسلام آباد- (د ب أ)

أكد رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف مجددا اليوم الجمعة التزام الحكومة الاتحادية الثابت بدعم الأسر المتضررة وتسريع عملية إعادة التأهيل، لاسيما في المناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم خيبر باختونخوا.

وفي كلمته في اجتماع للحكومة الاتحادية، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن قلقه البالغ إزاء الحوادث الأخيرة من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والفيضانات العارمة التي تسببت في دمار واسع النطاق بمختلف أنحاء الإقليم، لاسيما في سوات وسوابي ومانسهرا وشانجلا، حسب وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم الجمعة.

وأكد أن الوزراء الاتحاديين والأمناء ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والقوات المسلحة منخرطون بشكل كامل في جهود الإغاثة المستمرة بمختلف أنحاء المناطق المتضررة.

وسلط رئيس الوزراء الباكستاني الضوء على الخسائر المثيرة للقلق التي خلفتها الفيضانات العارمة والعواصف الرعدية الأخيرة، متذكرا الدمار الناجم عن فيضانات عام 2022، والذي أدى إلى أضرار واسعة في الممتلكات ومقتل حوالي 100 شخص. وعلى الرغم من أن المنطقة المتضررة كانت محدودة نسبيا تلك المرة، إلا أن الخسائر في الأرواح كانت أعلى بكثير، حيث قتل أكثر من 700 شخص، 400 منهم في إقليم خيبر باختونخوا وحده.

وكانت السلطات الباكستانية قد حذرت أمس الأول الخميس من حدوث فيضانات فى المناطق الحضرية، فيما تستعد البلاد لمواجهة هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة ، بينما لا تزال تكافح لإزالة أثار الأمطار الموسمية السابقة.

وقال طياب شاه ، مسؤول بالهيئة الوطنية لإدارة الكوارث يوم الأربعاء الماضي إن: "ثلاثة أنظمة طقس مختلفة في باكستان ستتسبب في هطول أمطار في الـ 15 يوما المقبلة".

ومن المحتمل أن يبدأ الهطول الثامن في 23 أغسطس وقد يؤثر على البلاد بأكملها تقريبا، خاصة في ولاية السند جنوب البلاد.