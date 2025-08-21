زيلينسكي: بوتين لا يفهم سوى القوة والضغط

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، إن أوكرانيا يجب أن تتجاوز مفهوم مجرد الدفاع ضد الهجمات الروسية وتنتقل إلى مرحلة الهجوم وذلك من أجل "ممارسة الضغط على روسيا".

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "يجب أن تنتهي هذه الحرب، يجب أن نضغط على روسيا".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يفهم "سوى القوة والضغط".

وجاءت هذه التعليقات بعد أن نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى لإنهاء النزاع، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ، أن "من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلًا، الفوز في حرب بدون مهاجمة بلد غازٍ".

يشار إلى أن كييف أطلقت هجومًا مضادًا كبيرًا مفاجئًا على منطقة كورسك الروسية العام الماضي، لكن الهجوم انهار في النهاية بسبب الدفاعات الروسية القوية.

وشنت القوات الأوكرانية هجمات مضادة في الأيام الأخيرة، ومن بين ذلك في منطقة سومي الشمالية الشرقية وقرب مدينة بوكروفسك الشرقية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 31 صاروخا و546 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.

وقال البيان إنه تم صد الهجوم من خلال رد منسق شاركت فيه القوات الجوية الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية ووحدات الطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة.