أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها تراجع أوضاع جميع حاملي التأشيرات الأمريكية البالغ عددهم 55 مليون شخص للتحقق من مخالفات قد تؤدي إلى ترحيلهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها راجعت سجلات أكثر من 55 مليون أجنبي لمنح تأشيرات لاتفيا سارية، وبحثت عن مخالفات قد تؤدي إلى إلغائها أو الرحيل لمخالفة قواعد الهجرة.

وتابعت الوزارة، أن جميع حاملي التأشيرات الأمريكية باستثناءون لتقنيت متواصل "لرصد أي مؤشر قد يجعلهم غير مؤهلين للاحتفاظ بالتأشيرة.

وتعمل الوزارة حاليًا على توافر مثل هذه المؤشرات، وإلغاء تفعيل التأشيرة داخلها، وإذا كان حاملها موجودًا في المملكة المتحدة للرحيل.

وأشارت الوزارة: "إننا نقوم بمراجعة جميع المعلومات المتاحة كجزء من عملية التحقيق، بما في ذلك سجلات الجرائم المتعلقة بالجريمة أو الهجرة، أو أي معلومات أخرى تم إجراؤها بعد الإصدار، وتشير إلى احتمال عدم الأهلية".