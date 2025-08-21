مقتل وإصابة 35 شخصا بانفجار مستودع ألعاب نارية في باكستان

(أ ب)

لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب 34 آخرون، اليوم الخميس، جراء وقوع انفجار قوي في متجر مجاور لمستودع ألعاب نارية على طريق إم إيه جناح، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل وحدوث انفجارات متقطعة في المنطقة، وفقا لما ذكره موقع جيو نيوز الباكستاني.

وقال المسؤول بالشرطة أسد رضا إن رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق بينما نقلت سيارات الإسعاف المصابين ومن بينهم عدد من الذين تصادف مرورهم بالقرب من موقع الانفجار، وتم نقلهم إلى العديد من المستشفيات.

وألحق الانفجار أضرارا بالعديد من المتاجر والمركبات المارة عبر منطقة تعرف باسم طريقة جنة.

ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

ونقل موقع جيو نيوز عن الجراحة الشرعية في الشرطة، الدكتورة سمية سيد طارق، إن عدد المصابين بلغ 34 شخصا، وأضافت أنه تم نقل 20 من الجرحى إلى مستشفى جناح، فيما تم نقل 14 آخرين إلى المستشفى المدني، موضحة أن حالة أربعة منهم حرجة.

وقال مسؤول الطوارئ في مستشفى جناح إن أحد المصابين في انفجار المستودع في حالة حرجة، حسب موقع جيو نيوز.

يشار إلى أن الانفجارات في منشآت الألعاب النارية شائعة في باكستان. وفي يناير، لقي ستة أشخاص حتفهم في انفجار مماثل في موقع لتخزين الألعاب النارية في مدينة ماندي بهاء الدين بشرق إقليم البنجاب.