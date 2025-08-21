إعلان

الجيش الإسرائيلي ينذر مستشفيات شمال غزة بالإخلاء

04:53 م الخميس 21 أغسطس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو المستشفيات ومنظمات الإغاثة للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس"، مقطعا يقول إنه مكالمة هاتفية بين من وصفه "بمسؤول صحي رفيع" في شمال غزة وضابط التنسيق الإسرائيلي للقطاع.

وأشار أدرعي، إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بمكالمات تحذيرية أولية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، موضحا أن "الهدف: الاستعداد لتحريك السكان من مدينة غزة جنوبًا لحمايتهم".

وطالب ضابط التنسيق الإسرائيلي، بإعداد خطة إخلاء لمستشفيات شمال القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفيات شمال غزة منظمات الإغاثة
