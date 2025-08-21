الجيش الإسرائيلي ينذر مستشفيات شمال غزة بالإخلاء

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو المستشفيات ومنظمات الإغاثة للبدء بإعداد خطط إجلاء في شمال غزة.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس"، مقطعا يقول إنه مكالمة هاتفية بين من وصفه "بمسؤول صحي رفيع" في شمال غزة وضابط التنسيق الإسرائيلي للقطاع.

#عاجل

🔹 تسجيل لمكالمة بين ضابط منسقية أعمال الحكومة في غزة ومسؤول صحي رفيع في شمال القطاع



جيش الدفاع الإسرائيلي بدأ بمكالمات تحذيرية أولية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع #غزة



🔹 الهدف: الاستعداد لتحريك السكان من مدينة غزة جنوبًا لحمايتهم. pic.twitter.com/JCAwnJiikm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 21, 2025

وأشار أدرعي، إلى ان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بمكالمات تحذيرية أولية مع جهات طبية ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة، موضحا أن "الهدف: الاستعداد لتحريك السكان من مدينة غزة جنوبًا لحمايتهم".

وطالب ضابط التنسيق الإسرائيلي، بإعداد خطة إخلاء لمستشفيات شمال القطاع تمهيدا لاحتلال مدينة غزة.