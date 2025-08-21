زيلينسكي: لقاء بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية لأوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على المجر لوقف عرقلة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه لا يمكن للصين أن تكون ضامنة لأمن أوكرانيا، مؤكدا أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية وأن المحادثات قد تعقد في سويسرا أو النمسا أو تركيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن روسيا تعزز قواتها على خط المواجهة الجنوبي.

وأفادت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزير خارجية المجر بيتر سيارتو، أن عرضت استضافة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول بالإدارة الأمريكية، من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي "محادثات دبلوماسية" الخميس، مع مستشاري الأمن القومي بأوكرانيا وعدة دول أوروبية، لمناقشة التسوية السلمية في أوكرانيا.

ولم تحدد الصحيفة الأمريكية، الشكل أو المكان الذي قد تتم فيه المفاوضات المذكورة، وفقا لروسيا اليوم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي التقى الاثنين الماضي، مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وعقب المحادثات بين ترامب وزيلينسكي، انضم إليهما بعض الزعماء الأوروبيين.

وفي نهاية اللقاء اتصل ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا بدء التحضيرات للقاء بين بوتين وزيلينسكي.