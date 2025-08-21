

وكالات

يجري وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يشغل منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي "محادثات دبلوماسية" الخميس، مع مستشاري الأمن القومي بأوكرانيا وعدة دول أوروبية.

أفادت بذلك مساء أمس الأربعاء، صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، سيتم اجتماع روبيو مع زملائه من أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين في يوم الخميس وسيخصص لتفاصيل التسوية السلمية.

ولم تحدد الصحيفة الأمريكية، الشكل أو المكان الذي قد تتم فيه المفاوضات المذكورة، وفقا لروسيا اليوم.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي التقى الاثنين الماضي، مع فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وعقب المحادثات بين ترامب وزيلينسكي، انضم إليهما بعض الزعماء الأوروبيين.

وفي نهاية اللقاء اتصل ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلنا بدء التحضيرات للقاء بين بوتين وزيلينسكي.