الإمارات تخلي 155 مصابًا ومريضًا من غزة برفقة ذويهم

أبوظبي - (د ب أ)

نقلت الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، 155 مصاباً ومريضاً برفقة ذويهم من قطاع غزة، عن طريق مطار رامون في إسرائيل وعبر معبر كرم أبوسالم، ليصل عدد المرضى والمصابين الذين أجلتهم الإمارات ووفرت لهم الرعاية العلاجية منذ بدء الأزمة إلى 2785 مريضاً ومرافقاً.

وتأتي هذه الدفعة الجديدة من عمليات الإخلاء الطبي العاجلة تلبية لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بتقديم العلاج لألف طفل فلسطيني من الجرحى وألف طفل من المصابين بأمراض السرطان، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في مختلف مستشفيات الدولة، للتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة، والحد من التداعيات السلبية لهذه الأزمة الإنسانية الحرجة.

وقال سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، إن فرق العمل الطبية الإماراتية نقلت الحالات الحرجة من الجرحى والمصابين إلى مختلف مستشفيات أبوظبي، بينما تم نقل الحالات الأخرى مع ذويهم إلى مقر إقامتهم لتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة في مدينة الإمارات الإنسانية بإشراف كادر طبي متخصص.

وأكد الشامسي، أن الإمارات تقدم خدمات طبية وتعليمية وثقافية متنوعة للمصابين والمرضى وعائلاتهم تساعد كثيراً في التخفيف من الآثار الكارثية للأزمة الإنسانية الحالية التي يُعاني منها المرضى والأطفال وكبار السن والنساء في قطاع غزة.