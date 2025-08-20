إعلان

إعلام عبري: نتنياهو غير معني بالصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس

10:38 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مسؤول، الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غير معني كثيرا بالصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس لكنه لم يغلق الباب.

وأكد المسؤول، أن نتنياهو يدرك أنه سيكون من الصعب العودة للقتال بعد 60 يوما من وقف إطلاق النار. فيما أشارت مصادر إلى أن مسؤولين بالمجلس الأمني المصغر يرون أن استسلام حماس قد يأتي مع بداية العملية العسكرية.

وأوضحت المصادر، ان هناك من يعتقد من قادة المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل أن حماس لن تخضع أبدا، لافتين إلى أن القيادة السياسية لم ترحب بتسمية الجيش لعملية السيطرة على مدينة غزة بـ"عربات جدعون 2".

وكشفت الصحيفة العبرية، أن القيادة الإسرائيلية ترى أن اسم "عربات جدعون 2" إشارة من رئيس الأركان إيال زامير بأنها ليست العملية الكبيرة التي أقرتها.

