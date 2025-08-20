وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تسلمهم الرد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على رؤيتهم للتعاون ويرجح إرسال وفد إيراني لفيينا قريبًا، مشيراً إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية بحاجة إلى هيكل على أساس الظروف الجديدة في المنشآت النووية الإيرانية.

وأكد عراقجي، خلال تصريحات لوسائل الإعلام الإيراني، اليوم، أنه لا يمكن قطع التعاون مع الوكالة الدولية ولكن عودة المفتشين لإيران متروكة لمجلس الأمن القومي، لافتًا إلى أنه قد نصل مستقبلا إلى نقطة نناقش فيها انسحابنا من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن تفعيل الأوروبيين آلية استعادة العقوبات الدولية سينهي دورهم في ملفنا النووي، ولكن قد يكون هناك اجتماع قريب مع الأوروبيين لمواصلة التفاوض لكننا لم نتفق على إطاره.

وأشار عباس عراقجي، إلى أن إيران لن توافق على اقتراح تمديد تفعيل آلية إعادة العقوبات الدولية حتى ولو بشروط.