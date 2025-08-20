إعلان

وزير الدفاع الإسرائيلي: سننهي الحرب في غزة بشروطنا

03:27 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

يسرائيل كاتس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، دعوة عاجلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بسرعة إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)

وأكد يسرائيل كاتس، خلال زيارته القيادة الجنوبية صباح اليوم، برفقة رئيس الأركان إيال زامير، للاطلاع على تفاصيل الخطط للسيطرة على مدينة غزة، على أن إنهاء الحرب في غزة سيكون بشروط إسرائيل فقط.

وصدق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، أمس الثلاثاء، على خطط احتلال مدينة غزة بناء على قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الأخير.

ومن جانبها، أشارت حماس، إلى استمرار الجيش الصهيوني في ارتكاب جرائمه في مدينة غزة الأمر الذي يكشف النوايا الخبيثة لقادة الكيان والمجرم نتنياهو، وأكدت أن قوات الاحتلال تواصل حملة قمع غير مسبوقة ضد الأسرى الفلسطينيين بأساليب وحشية تشمل العزل الانفرادي والتجويع والحرمان من النوم والعلاج.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة