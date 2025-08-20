وزير الدفاع الإسرائيلي: سننهي الحرب في غزة بشروطنا

وكالات

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، دعوة عاجلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بسرعة إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)



وأكد يسرائيل كاتس، خلال زيارته القيادة الجنوبية صباح اليوم، برفقة رئيس الأركان إيال زامير، للاطلاع على تفاصيل الخطط للسيطرة على مدينة غزة، على أن إنهاء الحرب في غزة سيكون بشروط إسرائيل فقط.

وصدق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، أمس الثلاثاء، على خطط احتلال مدينة غزة بناء على قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الأخير.

ومن جانبها، أشارت حماس، إلى استمرار الجيش الصهيوني في ارتكاب جرائمه في مدينة غزة الأمر الذي يكشف النوايا الخبيثة لقادة الكيان والمجرم نتنياهو، وأكدت أن قوات الاحتلال تواصل حملة قمع غير مسبوقة ضد الأسرى الفلسطينيين بأساليب وحشية تشمل العزل الانفرادي والتجويع والحرمان من النوم والعلاج.





