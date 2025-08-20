وكالات

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، يوم الأربعاء إنه لا يأخذ على محمل شخصي انتقادات نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقراره الاعتراف بدولة فلسطينية، مؤكداً أنه يتعامل مع قادة الدول الأخرى باحترام.

وأضاف ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "أنا لا أتعامل مع هذه الأمور بشكل شخصي، بل أتعامل مع الناس دبلوماسياً. لقد قال نتنياهو أموراً مشابهة بحق قادة آخرين".

وكان نتنياهو، قد وصف ألبانيزي بأنه "سياسي ضعيف"، في هجوم شخصي زاد من توتر العلاقات بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك، في مقابلة مع شبكة ABC الوطنية، إن القوة "لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين تستطيع قتلهم أو بعدد الأطفال الذين تتركهم جائعين"، مضيفاً أن "القوة تقاس بما فعله رئيس الوزراء ألبانيزي، وهو أنه عندما اتخذ قراراً يعلم أن إسرائيل لن ترضى عنه، ذهب مباشرة ليخبر نتنياهو به".

وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت منذ أن قررت أستراليا الأسبوع الماضي، الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل مشروط في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال نتنياهو في منشور على منصة X يوم الثلاثاء: "التاريخ سيتذكر ألبانيزي على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا".

وأوضح ألبانيزي أنه أبلغ نتنياهو مسبقاً بقرار أستراليا دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل الإعلان الرسمي للخطة من جانب حكومته ذات التوجهات الوسط-يسارية.

وأضاف: "أعطيت رئيس الوزراء نتنياهو مؤشراً واضحاً على رؤيتي ورؤية أستراليا للمستقبل، وكذلك على الاتجاه الذي كنا نسير فيه. كما منحتُه الفرصة لطرح أي حل سياسي يراه مناسباً.".

وفي خطوة تصعيدية، ألغت إسرائيل هذا الأسبوع تأشيرات دبلوماسيين أستراليين لدى السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن ألغت حكومة ألبانيزي تأشيرة أحد أعضاء الكنيست الإسرائيلي بسبب تصريحات اعتبرتها أستراليا مثيرة للجدل وتحريضية.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً دولية متزايدة بسبب عمليتها العسكرية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين وتسببت في أزمة إنسانية خانقة أدت إلى نزوح معظم سكان القطاع.

