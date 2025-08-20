إسرائيل تبدأ استدعاء 60 ألف جندي لاحتلال غزة

وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش يبدأ اليوم استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط في إطار الاستعداد لاحتلال مدينة غزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش سيقوم بتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياط 40 يومًا إضافية للقتال في غزة.



كما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس صدق أمس على خطة الهجوم على مدينة غزة وسيطلق عليها اسم "عربات جدعون الثانية".



وجاء ذلك عقب مباحثات بين كاتس ورئيس الأركان إيال زامير في مقر قيادة وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب، للموافقة على خطط احتلال مدينة غزة.



وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن اجتماع كاتس وزامير ضم كبار المسؤولين في القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة، منهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ورئيس شعبة العمليات وممثلو جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).