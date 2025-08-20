

وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه إذا تمكن من تحقيق السلام في أوكرانيا فإن هذا الإنجاز قد يساعده على دخول الجنّة، مشيرا بمزاح إلى أن فرصه ضعيفة حاليا في نيل النعيم الأبدي.

وسبق لترامب البالغ من العمر 79 عاما أن لمح إلى رغبته بإنهاء الحرب في أوكرانيا للحصول على جائزة نوبل للسلام التي لا يفوت فرصة إلا ويؤكّد أنّه يستحقّها عن جدارة.

وغداة استضافته في البيت الأبيض قمّة جمعته بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين لإيجاد حل للنزاع بين كييف وموسكو، كشف ترامب في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء عن دافع أخر لمساعيه السلمية هذه.

وقال الرئيس الجمهوري عبر برنامج "فوكس إند فريندز" الذي تبثّه "فوكس نيوز"، شبكة التلفزيون المفضّلة لدى المحافظين، "أريد أن أحاول دخول الجنة إن أمكن".

وأضاف: "أسمع أنّني لست في وضع جيّد، وأنّني فعلا في أسفل السلم، لكن إذا تمكّنت من دخول الجنّة، فسيكون هذا أحد الأسباب"، وفقا لسكاي نيوز.

وترامب الذي تزوّج 3 مرّات وواجه في الكونجرس إجراءين لعزله هو أبعد ما يكون عن القداسة إذ إنّه تورّط على مرّ السنين بفضائح عديدة، كما أنّه دخل التاريخ كأول رئيس أمريكي يُدان جنائيا بسبب عدم إفصاحه عن أموال دفعها لنجمة أفلام إباحية لشراء صمتها.

لكنّ لهجة الرئيس الجمهوري باتت أكثر روحانية منذ نجاته من محاولة اغتيال في العام الماضي.

وخلال حفل تنصيبه في يناير، أكد ترامب أن الربّ أنقذني لأعيد لأم مريكا عظمتها.

ويحظى قطب العقارات السابق بدعم كامل من اليمين الديني الأمريكي، وهو اليوم يسعى للظهور بمظهر أكثر تديّنا ممّا كان عليه في ولايته الأولى.

وتعليقا على رغبة ترامب بدخول الجنة من بوابة السلام في أوكرانيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، إن الرئيس كان جادا عندما أدلى بهذا التصريح.

وأضافت: "أعتقد أنّ الرئيس يريد دخول الجنّة، على غرار ما نحن جميعا في هذه القاعة، على ما آمل، نريد ذلك".