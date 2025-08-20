مينسك تؤكد استعدادها لاستضافة لقاء بوتين وزيلينسكي



وكالات

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية ناتاليا إيسمونت، أن مينسك مستعدة لتنظيم لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة: "بيلاروس لم تتقدم ولم تتوسل لدور الوسيط، ولكن إذا كان الأمر ضروريا من أجل السلام في جمهوريتنا الشقيقة - فنحن مستعدون لتنظيم أي لقاء. وسننفذ كل شيء على أعلى مستوى. لكن هذا الموضوع لم يُناقش بين رئيس بيلاروسيا ونظيره الأمريكي أثناء مكالمتهما الهاتفية".

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن التحضير لاجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي جار.

كما رحبت سويسرا بالجهود المبذولة لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، مؤكدة استعدادها للقيام بدور الدولة المضيفة أو الوسيط إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك.

يأتي ذلك بعد يوم على استضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض لقاء ضمّ زيلينسكي وعددا من قادة الاتحاد الأوروبي، مع الإشارة إلى احتمال عقد لقاء ثلاثي بين بوتين وزيلينسكي برعاية واشنطن إذا أحرزت المفاوضات تقدما.

وبمبادرة من الجانب الأمريكي، أجرى ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين مساء الاثنين استمرت نحو 40 دقيقة تقريبا، أطلع الرئيس الأمريكي خلالها نظيره الروسي على نتائج مباحثاته مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية، وفقا لروسيا اليوم.