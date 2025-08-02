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مسلّح يفتح النار داخل حانة بمونتانا ويقتل 4 أشخاص

01:53 ص السبت 02 أغسطس 2025

الشرطة الأمريكية أرشيفية

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وكالات

قُتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار مروّع داخل حانة بولاية مونتانا الأميركية، بينما لا يزال البحث جاريًا عن المشتبه به، الذي يُعتقد أنه ما زال مسلحًا وخارج السيطرة.

وأصدرت شرطة الطرق السريعة في ولاية مونتانا بيانًا أكدت فيه استمرار عمليات البحث عن الجاني، محذّرة السكان من الاقتراب من منطقة أناكوندا التي شهدت الحادث.

وأفاد مكتب قائد شرطة مقاطعة جرانيت، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن وحدة التدخل السريع فتّشت منزل المشتبه به، لكنه لا يزال طليقًا حتى الآن، وسط حالة من التأهب الأمني.

حتى اللحظة، لم تُعلن السلطات أي تفاصيل عن ملابسات إطلاق النار، كما لم تكشف عن الحالة الصحية لأي مصابين محتملين، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

من جانبها، قالت ساندرا باركر، المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سولت ليك، إن المكتب يقدّم الدعم للسلطات المحلية في التعامل مع الحادث، لكنها أحالت الاستفسارات الرسمية إلى الجهات المختصة بالولاية.

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الشرطة الأمريكية حانة بمونتانا مقتل 4 أشخاص مسلّح يفتح النار
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