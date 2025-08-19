تقارير: قراصنة إيرانيون استهدفوا وزيرة ألمانية بهجوم سيبراني

برلين - (د ب أ)

تعرضت فيلور بادنبرج وزيرة العدل في ولاية برلين الألمانية لهجوم سيبراني، وذلك حسبما أعلنت الوزارة المحلية التي ذكرت أن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى وقوع هجوم استهدف أحد أجهزة الكمبيوتر المكتبية في قسم القيادة بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر عن الاستيلاء على بيانات شخصية، من بينها رسائل بريد إلكتروني صادرة من وإلى أشخاص كانوا على تواصل مع طاقم إدارة الوزارة منذ 1 فبراير 2023.

ووفقا لمعلومات مجلة "دير شبيجل"، تمكن القراصنة من الحصول على التقويم الرقمي الخاص بالوزيرة بادنبرج، والذي كانت تسجل فيه مواعيدها وشركاء محادثاتها، وأضافت المجلة استنادا إلى مصادر أمنية أن هذا يشمل أيضًا بيانات خاصة.

وأوضحت المجلة أن المهاجمين تظاهروا في رسائل البريد الإلكتروني بأنهم ممثلون رفيعو المستوى عن المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، واستطردت أنه يبدو أن أحد موظفي الإدارة قد نقر على رابط في رسالة موجَّهة إلى بادنبرج، ويُعْتَقَد أن هذا أدى إلى إصابة جهاز الكمبيوتر ببرمجيات خبيثة.

وذكرت إدارة وزارة العدل أن الهجوم السيبراني طال جهاز كمبيوتر واحدا فقط، تسربت منه البيانات. وقالت متحدثة: "حتى الآن لم يتم تسجيل حالات أخرى من حركة بيانات ضارة"، وأضافت: "كما لم تتأثر أيضا الأنظمة التقنية الخارجية وفقا لآخر المعلومات".

وأكدت أن الإدارة ما زالت قادرة على العمل بشكل كامل. ويُرجَّح أن يقف قراصنة إيرانيون وراء هذا الهجوم، حيث تنحدر الوزيرة بادنبرج من أصول إيرانية.