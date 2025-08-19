إعلان

بشرط واحد.. سويسرا تدرس منح بوتين حصانة من الملاحقة

02:34 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس

background

وكالات

قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، الثلاثاء، إن بلاده ستمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصانة من الملاحقة القضائية إذا جاء إلى سويسرا، للمشاركة في محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

ويواجه بوتين مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. لكن الحكومة السويسرية حددت العام الماضي "قواعد منح الحصانة لشخص يخضع لمذكرة توقيف دولية"، موضحًا: "يُمنح هذا الاستثناء إذا جاء الشخص للمشاركة في مؤتمر سلام، وليس إذا جاء لأسباب خاصة"، وذلك خلال مؤتمر صحفي.

إينياتسيو كاسيس وزير الخارجية السويسري منح بوتين حصانة من الملاحقة محادثات سلام بشأن أوكرانيا بوتين يواجه توقيف من المحكمة الجنائية
