أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد ﷲ الثاني، إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم (التجنيد العسكري الإلزامي)، الذي سيبدأ العمل به مطلع عام 2026، لضرورة "تهيئة الشباب ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه"، وفق وصفه.

وخدمة العلم في الأردن هي خدمة عسكرية إلزامية للذكور الأردنيين، يتم تنظيمها بموجب قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وتتضمن تدريباً عسكرياً.

الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل للرجال والنساء لمن يبلغون 18 عاماً، إذ يخدم الرجال 32 شهراً، وتخدم النساء 24 شهراً، ومن يرفض الخدمة العسكرية يتعرض للمساءلة القانونية وقد يواجه السجن المتكرر، قبل أن يتم تسريحه من قبل مجلس الطب النفسي العسكري.

وعند انتهاء فترة الخدمة الإلزامية يسرّح الجنود باستثناء من أراد أن يتخذ من الجيش وظيفته الدائمة حيث يُثبت في القوات النظامية، أما الذين سُرّحوا فيشكلون نواة جيش الاحتياط في إسرائيل، ويُستدعى جنود الاحتياط كل عام لفترة محددة لتلقي التدريبات العسكرية للحفاظ على جاهزيتهم.

ومع انطلاق الحرب مع حماس عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، استدعى الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف من جنود الاحتياط، بمن فيهم المقيمون في الخارج.

ويمكن أن تعفى النساء من الخدمة العسكرية لعدة أسباب، مثل الزواج أو الحمل أو الأمومة أو لأسباب دينية، كما يمكن إعفاء الشباب الإسرائيليين الذين يعانون من مشاكل طبية أو نفسية من الخدمة بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

تركيا

عام 2019، أقرّ البرلمان التركي تعديلات على القانون، خفّض بموجبها مدة الخدمة الإلزامية من 12 شهراً إلى 6 أشهر فقط، أو دفع بدل مادي، تختلف قيمته بشكل سنوي، أو الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية، وفق وكالة الأناضول.

وتلزم تركيا الذكور بالخدمة العسكرية الإلزامية، وتبدأ الخدمة التطوعية في الجيش التركي من سن 18 عاماً، وهي إلزامية لكل من هو بين (21-41 عاماً).

وسيكون المواطنون الأتراك ملزمين بالخضوع للتدريب العسكري لمدة شهر كامل، على أن يتم تسريح الراغبين منهم بعد ذلك وإعفائهم من خدمة الأشهر الخمسة المتبقية، مقابل دفع مبلغ 31 ألف ليرة تركية تقريباً (نحو 750 دولاراً).

البرازيل

الخدمة العسكرية إلزامية للرجال البالغين من العمر 18 عاماً، وتستمر من 10 إلى 12 شهراً. تُمنح إعفاءات لأسباب صحية. وإذا كان الشاب يدرس في الجامعة، فقد يتم تأجيل الخدمة.

في كثير من الأحيان، يُرفض قبول المجندين المحتملين نظراً لوجود عدد أكبر من الشباب في سن الثامنة عشرة يفوق احتياجات الجيش في ذلك العام. وللالتحاق، يخضع الشباب لسلسلة من الاختبارات البدنية في الغالب.

ويحصل الجنود على راتب قليل، وطعام وسكن في الثكنات، وهو ما قد يشكل حافزاً كبيراً للبرازيليين الأكثر فقراً.

سويسرا

في سويسرا، الخدمة العسكرية إلزامية للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً. وقد صوتت البلاد ضد إلغاء التجنيد الإجباري في عام 2013 (فعلت النمسا الشيء نفسه في ذلك العام). وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها طرح هذه القضية للاستفتاء.

وتبلغ مدة الخدمة الأساسية 21 أسبوعاً، تليها تدريبات إضافية سنوياً. ولا تخضع النساء للخدمة العسكرية الإلزامية، ولكن يُمكنهن الالتحاق بها طواعية.

كما يمكن لغير القادرين على الخدمة العسكرية الالتحاق بالخدمة المدنية.