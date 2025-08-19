إعلان

بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة

01:29 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى

بي بي سي

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في أول زيارة لهما إلى المعبر.

وهذا هو المدخل الوحيد الذي تشترك فيه غزة مع دولة أخرى غير إسرائيل، ولكن الدخول إلى غزة من هناك أصبح مغلقا الآن، وهو تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

تنتظر طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بالإمدادات الحصول على الموافقة للدخول عبر معبر إسرائيلي آخر قريب.

تقول الأمم المتحدة إن المزيد من الغذاء يدخل غزة الآن بعد أن أثارت صور الأطفال الجائعين غضبًا دوليًا. لكنها تؤكد على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات، وبسرعة أكبر.

وقد رافقت ليز دوسيت، كبيرة مراسلي الشؤون الدولية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الوزراء في رحلتهم.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بدر عبد العاطي غزة شاحنات المساعدات
