بي بي سي ترصد طوابير شاحنات المساعدات عند معبر رفح بانتظار دخول غزة

بي بي سي

وصل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في أول زيارة لهما إلى المعبر.

وهذا هو المدخل الوحيد الذي تشترك فيه غزة مع دولة أخرى غير إسرائيل، ولكن الدخول إلى غزة من هناك أصبح مغلقا الآن، وهو تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

تنتظر طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بالإمدادات الحصول على الموافقة للدخول عبر معبر إسرائيلي آخر قريب.

تقول الأمم المتحدة إن المزيد من الغذاء يدخل غزة الآن بعد أن أثارت صور الأطفال الجائعين غضبًا دوليًا. لكنها تؤكد على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات، وبسرعة أكبر.

وقد رافقت ليز دوسيت، كبيرة مراسلي الشؤون الدولية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الوزراء في رحلتهم.