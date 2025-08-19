السفير الأوكراني لدى ألمانيا: بوتين قد يواصل اللعب على عنصر الوقت

برلين- (د ب أ)

رحّب السفير الأوكراني في ألمانيا أوليكسي ماكييف بقمة أوكرانيا في واشنطن التي عقدت أمس الاثنين.

وقال ماكييف في تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" اليوم الثلاثاء: "صور الأمس في واشنطن كانت رائعة للغاية. وهذا يعني أن العالم الديمقراطي يتكاتف".

وبخصوص مسألة تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا كجزء من حل سلمي، أشار السفير إلى مدى صعوبة ذلك على بلاده، وأضاف: "الأمر لا يقتصر على الأراضي. هذه ليست لعبة كمبيوتر يمكنك فيها التنازل عن أراضٍ ومواصلة اللعب بنقرة زر. ملايين وملايين الأوكرانيين يعيشون هناك"، مضيفا أن هذه الأراضي الآن تحت الاحتلال الروسي.

وذكر ماكييف أنه يجب الآن مناقشة جميع القضايا، وقال: "سنرى ما إذا كان بوتين سيوافق أم أنه يحاول كسب الوقت... نعلم ذلك من الروس. إنهم يبدئون بمجموعات عمل ولجان عمل مختلفة، ويُجرون مناقشات مطولة. وفي الوقت نفسه، تُهاجمنا روسيا يوميا بالقنابل والصواريخ، كما ورد في التقارير".