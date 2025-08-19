وزير الخارجية الألماني: علينا دعم أوكرانيا بالأفعال أيضا

برلين- (د ب أ)

ذكر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يعملون بجد لوضع تفاصيل ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا.

وقال الوزير في تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية خلال زيارة لليابان: "لكن في نهاية المطاف، يجب أن يعني ذلك ببساطة أننا ندعم أوكرانيا ليس فقط بالقول، بل بالأفعال أيضا".

وأضاف فاديفول أنه يتعين أيضا مناقشة مشاركة الجيش الألماني في قوة حفظ سلام محتملة مع المعارضة، موضحا أن البرلمان الألماني (بوندستاج) هو من سيتخذ مثل هذا القرار.

وقال الوزير: "الضمان الأمني يعني تقديم المساعدة في حال عدم التزام روسيا باتفاقية سلام مع أوكرانيا"، مضيفا أن هذا أمر متوقع بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا دون أي حاجة أو دافع"، وقال: "هذا يعني تقديم الدعم السياسي والعسكري. الأمر بهذه البساطة، ولكنه بالطبع صعب التنفيذ".

وقال فاديفول إنه بعد قمة واشنطن، أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مُطَالبا بالتحرك، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح لبوتين الباب أمام المفاوضات.

وتابع الوزير، في إشارة إلى بوتين: "إذا أراد إنهاء هذه الحرب من خلال المفاوضات في أي وقت، فعليه التحرك الآن. وإذا لم يفعل، فسيعلم الجميع أنه لا يريد ذلك... وعندها سيرى الرئيس الأمريكي ذلك أيضا، وسيتعين عندئذ استخلاص العواقب. سيتعين حينها تشديد العقوبات".