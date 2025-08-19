فولوديمير زيلينسكي: الضمانات الأمنية لـ أوكرانيا ستصاغ خلال 10 أيام



وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن اجتماعه الثنائي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي الإثنين كان جيدا للغاية وبناء، بينما التقى القادة الأوروبيون بالرئيس الأمريكي لمناقشة ضمانات أمنية من أجل كييف.

وأضاف زيلينسكي، أنه ناقش مع ترامب نقاطا شديدة الحساسية، مشددا على أن الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة وكذلك أوروبا.

وشدد على أهمية المسائل الإنسانية مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا، موضحا أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماعات: "من المحتمل أن يتم الكشف عن الضمانات الأمنية من قبل شركائنا، وسيظهر المزيد والمزيد من التفاصيل، كل هذا سيتم تحديده رسميا على الورق بطريقة أو بأخرى في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وقال إن القضايا الإقليمية المرتبطة باتفاق سلام محتمل سيتم العمل عليها بين أوكرانيا وروسيا، وفقا لسكاي نيوز.

وأكد الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن هناك عرضا أوكرانيا لشراء أسلحة أمريكية بنحو 90 مليار دولار، وهناك اتفاق مع أمريكا لشراء طائرات مسيرة".