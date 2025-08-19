

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه بدأ الترتيبات لعقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في مكان سيتم تحديده لاحقا.

وأشار ترامب إلى أن الاجتماع مع فلاديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين كان "مثمرا للغاية" وفي ختام الاجتماع اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ترامب بعد الاجتماع مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين: "خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا وأوكرانيا"، مشيرا إلى أنه "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي".

وتابع: "بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ. مرة أخرى، كانت هذه خطوة مبكرة ممتازة في حرب مستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات".

وأضاف: "نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ينسقون مع روسيا وأوكرانيا."