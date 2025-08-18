بعد موافقة حماس.. تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار في غزة

وكالات

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "الجزيرة"، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء في مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب المصادر، ينص المقترح على وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يوماً، يعيد خلاله الجيش الإسرائيلي تموضع قواته بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما يتضمن الاتفاق تبادل أسرى فلسطينيين مقابل نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة خلال فترة الهدنة، على أن يشكل هذا المسار بداية لمفاوضات أوسع للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب.

وأكد المصدر أن هذه الصيغة تمثل أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان غزة من التصعيد الذي أقرت به الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو حل شامل للأزمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر مصرية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن التبادل يتضمن إطلاق 10 أسرى أحياء ونصف عدد الجثامين البالغ عددهم 36 بواقع 18 جثمانا".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على مقترح الوسطاء المصريين والقطريين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قُدم بالأمس، وذلك حسبما أفاد مصدر في الحركة في تصريحات لـ"الجزيرة".

وكان وفد الحركة الموجود في القاهرة قد تسلم مقترحاً جديداً من الوسطاء المصريين والقطريين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس.