كتبت- أسماء البتاكوشي:

تفقد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، المركز اللوجيستي الرئيسي لجميعة الهلال الأحمر المصري، وذلك خلال زيارتهما لمدينة العريش يوم 18 أغسطس، وذلك للإطلاع على آخر تطورات استجابة مصر الإنسانية لتداعيات الحرب على قطاع غزة، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن للاجتماعي.

شملت الزيارة تفقد تجهيزات المركز الذي يمثل حلقة وصل رئيسية في دعم الجهود الإغاثية المصرية، حيث تم استعراض مهام المركز ولا سيما تلك المتعلقة بعمليات استقبال وتجهيز المساعدات المخصصة لقطاع غزة، كما تم الإطلاع على العمليات اللوجيستية التي يضطلع بها المركز، بما في ذلك فرز وتغليف وتصنيف المساعدات.

وكتب الدكتور بدر عبد العاطي على أحد الصناديق المهداة إلى الشعب الفلسطيني ونص الكلمة: "رسالة حب وتضامن وتآزر مع الأشقاء في قطاع غزة الصامدة من مصر الحبيبة قيادة وحكومة وشعباً".

وأكد وزير الخارجية على الدور المحوري للمركز في تنسيق إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لقطاع غزة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة لزيادة كفاءة استقبال وتوريد المساعدات الإنسانية، وهو ما انعكس على قيام مصر بإدخال أكثر من 70%؜ من إجمالي المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع بإجمالي 550 ألف طن من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية.