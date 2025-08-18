ما هي أبرز الملفات المطروحة على طاولة قمة ترامب وزيلينسكي؟

كتبت- أسماء البتاكوشي:

يعود الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض اليوم الاثنين لأول مرة منذ صدامه مع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، الذي أدى إلى تمزق العلاقات وهدد جهود كييف الحربية، هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم لجهود أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، وسط حضور 5 على الأقل من قادة الدول الأوروبية بالإضافة إلى الأمين العام للناتو.

وتشمل الملفات الرئيسية المتوقع نقاشها في القمة وقف إطلاق النار أو التوصل لاتفاق نهائي لإنهاء الحرب، الضمانات الأمنية لأوكرانيا، ومسألة تبادل الأراضي المحتلة، هذه القضايا ستكون محور النقاش بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين، في محاولة لإظهار جبهة موحدة بين أوكرانيا وأوروبا وإيجاد حلول للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقف إطلاق النار أم اتفاق نهائي؟

تأتي الزيارة في لحظة حاسمة ضمن جهود كييف لصد الهجوم الروسي، مع تقدم روسيا ببطء في منطقة دونيتسك المحورية، وقد خرج ترامب للتو من قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو أكثر توافقًا مع موسكو في عدة قضايا.

الأمر الحاسم هو أن ترامب بدا وكأنه يعكس موقفًا سابقًا وينضم إلى بوتين في الدعوة إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب، بدلًا من الاكتفاء بوقف إطلاق النار، كما دعا زيلينسكي والقادة الأوروبيون، حسبما أفادت مجلة "تايم" الأمريكية.

وأفادت المجلة الأمريكية أنه لطالما جادل زيلينسكي بأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دون وقف القتال أولاً، وقد كرّر ذلك يوم الأحد قبيل لقائه مع ترامب، قائلًا: "من المستحيل تحقيق ذلك تحت ضغط السلاح. لذا، من الضروري وقف إطلاق النار والعمل بسرعة على اتفاق نهائي. سنناقشه في واشنطن".

وقد وقف الزعماء الأوروبيون وراء زيلينسكي في هذه النقطة، إذ قالت وزارة الخارجية البولندية في بيان يوم الأحد: "لا يمكن التفاوض على السلام تحت القنابل المتساقطة".

معركة حول ضمانات الأمن

وكان أحد أسباب الخلاف في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي هو الاعتقاد داخل إدارة ترامب بأن زيلينسكي لم يكن واقعياً بشأن قدرته على مواصلة خوض الحرب، وأنه يجب أن يوافق على وقف إطلاق النار مع روسيا حتى بدون ضمانات أمنية واضحة.

وقد أثار رفض زيلينسكي قبول صفقة بدون تلك الضمانات غضب ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس وقاعدة "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، لكنه يرى أن هذه الضمانات حيوية لمنع غزو روسي آخر، كما تفعل أوروبا.

في ذلك الوقت، كانت الضمانات الأمريكية بمثابة صفقة تتيح للشركات الأمريكية الوصول إلى المعادن الأوكرانية، ويبدو أن هذا الوضع قد تغير. يوم الأحد، صرّح مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة CNN، بأن الولايات المتحدة قد تُقدّم لأوكرانيا "حمايةً تُشبه المادة الخامسة"، مشبّهًا إياها بالإجراء الذي يُفعّل ردًا عسكريًا من جميع أعضاء حلف الناتو في حال تعرض أحد أعضائه لهجوم، وقال إنها "المرة الأولى التي نسمع فيها موافقة الروس على ذلك".

وبموجب المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، فإن أي هجوم على دولة عضو يتطلب من كل عضو أن "يعتبر هذا العمل العنيف هجومًا مسلحًا ضد جميع الأعضاء، وسيتخذ الإجراءات التي يراها ضرورية".

وكانت جهود أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي سببًا رئيسيًا وراء هجوم روسيا لأوكرانيا.

وكان روبيو أقل وضوحًا بشأن شكل الضمانات التي قد تقدمها تلك اللجنة، وقال في برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي: "كيف يتم بناء ذلك، وما هو الاسم الذي نسميه به، وكيف يتم بناؤه، وما هي الضمانات المضمنة فيه والتي يمكن تنفيذها، هذا ما سنتحدث عنه خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركائنا". وأضاف أن موافقة ترامب على الاتفاق ستكون بمثابة "تنازل كبير".

تبادل الأراضي على الطاولة

لقد كانت قضية تبادل الأراضي نقطة خلاف رئيسية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لعدة أشهر، حثّ ترامب أوكرانيا، علنًا وسرًّا، على التنازل عن أراضٍ مقابل السلام، وعندما أعلن عن قمته مع بوتين الأسبوع الماضي، أثار قلق أوروبا وأوكرانيا على حد سواء عندما بدا وكأنه يُمهّد للمحادثات بإصراره على أن كييف ستضطر إلى التنازل عن أراضٍ تحتلها روسيا.

وقال ترامب: "سيكون هناك تبادل للأراضي لتحسين وضع كلٍّ منهما. سنستعيد بعضًا منها، وسنُبدّل بعضها الآخر"، وبعد المحادثات، كرر هذه الدعوة، قائلاً: "روسيا قوة كبيرة للغاية، وهم ليسوا كذلك".

وكما فعل في الماضي عندما أثيرت قضية التنازل عن الأراضي الأوكرانية المحتلة، استشهد زيلينسكي بدستور بلاده، الذي ينص على أنه لا يمكن التنازل عن أراضيها، في رفض الاقتراح. وقال: "إن حل مسألة الأراضي الأوكرانية وارد بالفعل في دستور أوكرانيا. لن يتراجع أحد عن هذا، ولن يستطيع أحد ذلك".