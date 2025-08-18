إعلان

إعلام عبري: إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية لجنوب السودان

02:17 م الإثنين 18 أغسطس 2025

السودان

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلًا عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان.

وجاء ذلك عقب ما تم تداوله في وسائل إعلام عالمية وإسرائيلية، تفيد بأن إسرائيل تجري مفاوضات مع 5 دول، من بينها جنوب السودان، لاستقبال فلسطينيين مرحلين من قطاع غزة في إطار ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية".

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الخميس، إن حكومة جنوب السودان وافقت على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة بناءً على طلب إسرائيلي، وفي المقابل، سترفع الولايات المتحدة العقوبات عن البلاد كما ستستثمر تل أبيب في قطاعي الصحة والتعليم فيها، بحسب ما صرح به مسؤول بوزارة الخارجية في جوبا للصحيفة.

ولكن سرعان ما نفت حكومة جنوب السودان ما تم تداوله بشأن موافقتها على استقبال فلسطينيين مرحّلين من قطاع غزة، وقالت إن هذه التقارير "غير رسمية لا تمثل الدولة"، مشددة على رفضها للتهجير القسري.

وما زاد من الشكوك حول جوبا، هى الزيارة التي قام بها وزير خارجية جنوب السودان، منداي سيمايا كومبا، إلى تل أبيب، والتي تلتها زيارة نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، إلى جوبا.

سرائيل جنوب السودان وزارة الخارجية الإسرائيلية قطاع غزة
