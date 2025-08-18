وزير الخارجية: يوجد أكثر من 5 معابر تربط إسرائيل بغزة



وكالات

قال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تدخر جهداً في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القاهرة أسهمت بنحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن القيود الإسرائيلية تمنع تدفق المساعدات بشكل كامل إلى القطاع.

وشدد عبد العاطي، على أن مصر لن تشارك في أي ظلم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأن على إسرائيل مسؤولية قانونية واضحة بفتح المعابر لضمان وصول المساعدات، لافتًا إلى أنه يوجد أكثر من 5 معابر تربط إسرائيل بقطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً التزام مصر الثابت بالتضامن مع الفلسطينيين وسعيها الحثيث لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.