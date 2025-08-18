سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا

وكالات

وجّه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى عضو الكنيست عن حزبه سماحا روثمان بعد منعه من دخول أستراليا، قال فيها إن شعب إسرائيل يدعمكم ضد "كل معادي السامية" بالعالم، وفق وصفه.

وروثمان هو عضو في الكنيست عن "حزب الصهيونية الدينية" الذي يقوده سموتريتش، ويُعرف بمواقفه المتطرفة، حيث سبق أن وصف أطفال غزة بـ"الأعداء"، ودعا إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية، كما أيد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وألغت الحكومة الأسترالية تأشيرة عضو الكنيست روثمان قبل يوم من وصوله إلى مؤتمر الجالية اليهودية، ومنعته من دخول البلاد لمدة 3 سنوات.

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك إلغاء تأشيرة روثمان، مؤكدًا أن الأخير لن يتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة 3 سنوات.

وأكد بيرك أن قرار رفض التأشيرة جاء ضمن سياسة الحكومة التي تتبنى توجهًا صارمًا تجاه من يسعون إلى "نشر الكراهية والانقسام" داخل البلاد.