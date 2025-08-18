إعلان

ترامب: زيلينسكي يمكنه إنهاء الحرب مع روسيا على الفور إذا أراد ذلك أو أن يواصل القتال

04:46 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يمكنه إنهاء الحرب مع روسيا على الفور إذا أراد ذلك أو أن يواصل القتال.

وأضاف ترامب، أن استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم والانضمام لحلف الناتو لم يعد مطروحا على الطاولة ضمن أي تسوية محتملة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قد أكد الأحد، أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" بشأن خمس مناطق أوكرانية، في إشارة إلى خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي إنهاء الحرب مع روسيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا ترامب بوتين الرئيس الأوكراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان