

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يمكنه إنهاء الحرب مع روسيا على الفور إذا أراد ذلك أو أن يواصل القتال.

وأضاف ترامب، أن استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم والانضمام لحلف الناتو لم يعد مطروحا على الطاولة ضمن أي تسوية محتملة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قد أكد الأحد، أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" بشأن خمس مناطق أوكرانية، في إشارة إلى خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.