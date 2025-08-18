إعلان

ترامب: استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم لم يعد مطروحا على الطاولة ضمن أي تسوية محتملة

04:38 ص الإثنين 18 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم والانضمام لحلف الناتو لم يعد مطروحا على الطاولة ضمن أي تسوية محتملة، وفقا لسكاي نيوز.

يذكر أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، قد أكد الأحد، أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" بشأن خمس مناطق أوكرانية، في إشارة إلى خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم شبه جزيرة القرم جزيرة القرم أوكرانيا روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان