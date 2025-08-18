بصاروخ باليستي.. إصابة 11 أوكرانيا في قصف روسي لمدينة خاركيف



وكالات

قالت السلطات الأوكرانية، إن روسيا قصفت منطقة سكنية في خاركيف بصاروخ باليستي، مما أدى إلى إصابة 11 شخصا على الأقل، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي على كييف لقبول اتفاق سريع لإنهاء الحرب التي بدأتها موسكو.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، على تطبيق تليجرام، إن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 13 عاما.

كانت خاركيف، التي تقع في شمال شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود مع روسيا، هدفا لهجمات منتظمة بالطائرات المسيرة والصواريخ الروسية منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، إن موجة الانفجار حطمت نوافذ المباني السكنية القريبة، مضيفة أنه كان لا بد من إجلاء بعض السكان.

وقالت السلطات المحلية، إن امرأة تبلغ من العمر 57 عاما أصيبت بجروح في القصف الجوي الروسي الموجه على منطقة سومي شمال شرق البلاد والذي ألحق أيضا أضرارا بعشرات المنازل السكنية على الأقل ومبنى مؤسسة تعليمية.

وقال أوليه هريهوروف، رئيس الإدارة المحلية في سومي، إن العدو يواصل استهداف البنية التحتية المدنية في منطقة سومي على نحو متعمد وغادر ليلا، وفقا للغد.