تل أبيب - (د ب أ)

عبر آلاف الإسرائيليين، اليوم الأحد، عن تضامنهم مع الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى في قطاع غزة، من خلال إضرابات وتظاهرات في مختلف أنحاء البلاد، قوبلت بانتقادات من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي وشخصيات أخرى.

وأغلق المتظاهرون الطرق بمختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية الزرقاء والبيضاء وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى، وطالب المتظاهرون بإنهاء الحرب في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية اليميني المتطرف بيتسائيل سموتريتش هذه التظاهرات.

وقال نتنياهو أمام اجتماع لمجلس الوزراء الأمني إن الدعوات لإنهاء الحرب بدون هزيمة حركة حماس من شأنها تقوية الموقف التفاوضي لحماس وتأجيل إطلاق سراح الرهائن، وستضمن أيضا تكرار أهوال 7 أكتوبر 2023، وستضطر إسرائيل إلى أن تخوض حربا بلا نهاية.

ووصف سموتريتش التظاهرات، في منشور على منصة إكس بأنها "حملة سيئة وضارة تخدم مصالح حماس"، وأفادت الشرطة الإسرائيلية باعتقال أكثر من 30 شخصا.

زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج ميدان المخطوفين في وسط تل أبيب، ودعا قادة العالم لممارسة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن، وقال: "أريد أن أقول للعالم: كفى نفاقا".

وفي القدس، تم استخدام خراطيم المياه ضد المتظاهرين، وكانت المنظمة التي تمثل عائلات الرهائن قد دعت إلى إضراب عام اليوم الأحد، وهو بداية أسبوع العمل في إسرائيل.