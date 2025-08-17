ترامب: الديمقراطيون سيهاجمونني حتى لو أقنعت بوتين بالتنازل عن موسكو

وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقارير الإعلامية التي قللت من شأن اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، مؤكدا أنه حقق تقدما كبيرا مع روسيا.

وقال ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إنه حتى لو تمكن من إقناع بوتين بالتخلي عن موسكو في إطار اتفاق السلام المحتمل، فسيتهمه "الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون" ووسائل الإعلام بأنه ارتكب خطأ وعقد صفقة سيئة.

وكتب ترامب: "إنه أمر لا يصدق كيف تشوه الأخبار المزيفة الحقيقة بعنف عندما يتعلق الأمر بي. لا يوجد شيء يمكنني قوله أو فعله من شأنه أن يدفعهم إلى الكتابة أو الإبلاغ بصراحة عني. لقد عقدت اجتماعًا رائعًا في ألاسكا بشأن حرب بايدن الغبية، وهي حرب لم يكن ينبغي أن تحدث أبدًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا تمكنت من إقناع روسيا بالتخلي عن موسكو كجزء من الصفقة، فإن الأخبار الكاذبة وشريكهم، الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون، سيقولون إنني ارتكبت خطأً فادحًا وصفقة سيئة للغاية. ولهذا السبب فهي أخبار كاذبة! وأيضاً، ينبغي عليهم أن يتحدثوا عن الحروب الستة، وما إلى ذلك، لقد توقفت للتو".

وأشارت وكالة "رويترز" البريطانية، إلى أن الرئيس الروسي بدا وكأنه أقنه نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتبنّي رؤيته بشأن كيفية التوصل إلى اتفاق. فيما قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قمة ألاسكا كانت بمثابة كسر للعزلة الدولية التي فُرضت على بوتين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.