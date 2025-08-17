إعلان

جنوب السودان تعلّق على إمكانية استقبال سكان من غزة.. ماذا قالت؟

03:23 م الأحد 17 أغسطس 2025

السودان

وكالات

نفت حكومة جنوب السودان ما تم تداوله في وسائل الإعلام الغربية والعبرية، بشأن موافقتها على استقبال فلسطينيين مرحّلين من قطاع غزة.

وقالت الحكومة، إن هذه التقارير "غير رسمية لا تمثل الدولة"، مشددة على رفضها للتهجير القسري.

وجاء ذلك ردًا على ما نشرته وسائل إعلام غربية مثل "أسوشيتد برس" و "رويترز"، وعبرية مثل موقع "واينت"، والتي أفادت بأن إسرائيل تجري مفاوضات مع 5 دول، من بينها جنوب السودان، لاستقبال فلسطينيين مرحلين من قطاع غزة في إطار ما يُسمى بـ"الهجرة الطوعية".

كما قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، الخميس، إن حكومة جنوب السودان وافقت على استقبال فلسطينيين من قطاع غزة بناءً على طلب إسرائيلي، وفي المقابل، سترفع الولايات المتحدة العقوبات عن البلاد كما ستستثمر تل أبيب في قطاعي الصحة والتعليم فيها، بحسب ما صرح به مسؤول بوزارة الخارجية في جوبا للصحيفة.

وما زاد من الشكوك حول جوبا، هى الزيارة التي قام بها وزير خارجية جنوب السودان، منداي سيمايا كومبا، إلى تل أبيب، والتي تلتها زيارة نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، شارين هاسكل، إلى جوبا.

السودان جنوب السودان غزة
