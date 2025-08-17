إعلان

اعتماد خاطئ على "شات جي بي تي" يمنع مؤثرين إسبانيين من السفر

12:44 م الأحد 17 أغسطس 2025

شات جي بي تي

وكالات

لم يتمكن مؤثران إسبانيان من السفر إلى بورتو ريكو بعد أن استندا إلى معلومات قدمها لهما روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، ما أدى إلى رفض صعودهما على متن الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على "تيك توك"، ميري كالداس، صانعة محتوى تملك نحو 100 ألف متابع، وهي تبكي في المطار بينما يحاول صديقها أليخاندرو سيد مواساتها.

وذكرت كالداس بالإسبانية أنها سألت "شات جي بي تي" إذا كانا بحاجة إلى تأشيرة لدخول بورتو ريكو، فأجاب الروبوت أنه لا حاجة لذلك، وفق تقرير صحيفة "نيويورك بوست".

واعتمد الثنائي على هذه المعلومات دون التحقق من المواقع الحكومية الرسمية، وحجزا الرحلات والفنادق والأنشطة، لكن عند الوصول إلى المطار اكتشفا أنه من دون تصريح "ESTA" الإلكتروني لا يمكنهما السفر.

ويذكر أن المواطنين الإسبان لا يحتاجون إلى تأشيرة تقليدية، إلا أن الحصول على تصريح "ESTA" إلزامي لدخول بورتو ريكو.

وتباينت ردود أفعال المتابعين، إذ حذر البعض من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون التحقق من المعلومات، بينما اعتبر آخرون أن الخطأ ربما كان في صياغة السؤال، إذ لم يسألا صراحة عن ضرورة تصريح "ESTA".

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث مرتبطة بالاستخدام غير الدقيق للذكاء الاصطناعي، منها نصائح خطيرة أدت بدخول رجل إلى المستشفى بسبب الهلوسة، وتوجيه أطفال في سن الثالثة عشرة حول تعاطي المخدرات والكحول.

شات جي بي تي ميري كالداس تيك توك بورتو ريكو
