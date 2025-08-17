تظاهرات أمريكية ضد خطط الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر

(د ب أ)

خرج الآلاف في تظاهرات بالولايات المتحدة، أمس السبت، احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد دعوة منظمين إلى احتجاجات في نحو 300 مدينة تحت شعار "قاوموا استيلاء ترامب".

وشهدت مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة أحد أكبر التجمعات، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بمشاركة نحو خمسة آلاف متظاهر، يعارضون بشكل رئيسي خطة الجمهوريين لإعادة رسم الخرائط الانتخابية.

وترتبط هذه الاحتجاجات بتوازن القوى في الكونجرس الأمريكي، الذي يتألف من مجلسي النواب والشيوخ. ويحظى الحزب الجمهوري حاليا بأغلبية ضئيلة في كلا المجلسين.

وقبل انتخابات الكونجرس المقررة في عام 2026، يعتزم الجمهوريون إعادة رسم عدة دوائر انتخابية في تكساس لصالحهم، مما قد يؤثر على السيطرة على مجلس النواب.

وتعرف هذه الممارسة، باسم "جيريمانديرينج" (التلاعب بالدوائر الانتخابية)، وقد استخدمها كلا الحزبين تاريخيا لتحقيق مكاسب انتخابية بشكل منهجي.

وكانت الاحتجاجات ضد ترامب أوسع نطاقا بكثير، مقارنة بفترة ولايته الأولى، بحسب إحصاءات تحالف الحشود بجامعة هارفارد.

وفي منتصف يونيو الماضي، جذبت مظاهرات "لا للملوك" (No Kings) مشاركة عدة ملايين عبر أنحاء البلاد، مما جعلها واحدة من أكبر الاحتجاجات الجماهيرية في تاريخ الولايات المتحدة.