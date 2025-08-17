إعلان

بدء تحرك شاحنات المساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى غزة

06:25 ص الأحد 17 أغسطس 2025

المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

بدأ قبل قليل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وفقا للغد.

يذكر أن الفوج الأول من القافلة شمل 25 شاحنة مساعدات إنسانية جرى تجهيزها بواسطة الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، تمهيدا لدخولها إلى غزة بعد خضوعها لإجراءات التفتيش الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم.

يأتي ذلك ضمن الآلية الجديدة المتفق عليها بين مصر وإسرائيل وبرعاية أمريكية، والتي تقضي بإرسال المساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح إلى كرم أبو سالم للتفتيش، ثم نقلها إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المساعدات الإنسانية انطلاق المساعدات الإنسانية معبر كرم أبو سالم قطاع غزة معبر رفح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان