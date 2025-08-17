بدء تحرك شاحنات المساعدات لمعبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى غزة



وكالات

بدأ قبل قليل، تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى معبر كرم أبو سالم، وذلك تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، وفقا للغد.

يذكر أن الفوج الأول من القافلة شمل 25 شاحنة مساعدات إنسانية جرى تجهيزها بواسطة الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، تمهيدا لدخولها إلى غزة بعد خضوعها لإجراءات التفتيش الإسرائيلية في معبر كرم أبو سالم.

يأتي ذلك ضمن الآلية الجديدة المتفق عليها بين مصر وإسرائيل وبرعاية أمريكية، والتي تقضي بإرسال المساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح إلى كرم أبو سالم للتفتيش، ثم نقلها إلى غزة عبر معبري كرم أبو سالم وزكيم.