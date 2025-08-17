

وكالات

وجهت إدارات 73 كنيسة بروتستانتية في هولندا نداء إلى الحكومة الهولندية، تطالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والضغط لفرض وقف لإطلاق النار في غزة.

ونشرت صحيفة "تراو" الهولندية، تفاصيل النداء الذي جاء في شكل عريضة وقعها قادة الكنائس، منددين فيها بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

كما طالبت إدارات الكنائس الحكومة الهولندية بالضغط على إسرائيل من أجل فرض وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، ووقف العنف في الضفة الغربية، وتنفيذ تبادل للأسرى بين الجانبين.

وقالت كارولين جيسبرز، صاحبة المبادرة للصحيفة: "لطالما شعرت بالقلق إزاء الوضع في غزة، وتجويع إسرائيل لسكان القطاع كان اللحظة الفارقة بالنسبة لي"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت أن "اعتراف هولندا بدولة فلسطين ليس قضية سياسية بل قضية إنسانية"، مشددة على أن الدولة الفلسطينية المستقلة شرط لا غنى عنه لضمان حياة آمنة للفلسطينيين.

يأتي هذا النداء فيما استبعدت الحكومة الهولندية، الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن، وذلك رغم تزايد القلق الشعبي إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.

ويعد موقف لاهاي متباينا مع مواقف بعض حلفائها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفي مقدمتهم فرنسا التي أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل.

كما حذرت بريطانيا من أنها ستُقدم على خطوة مماثلة إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة وتوافق على وقف لإطلاق النار.

وشهدت الأشهر الأخيرة تحركات مشابهة من عدة دول نحو الاعتراف بدولة فلسطين، من بينها نيوزيلندا وفرنسا، بالإضافة إلى أستراليا والبرتغال وكندا.

وفي المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة فكرة إقامة دولة فلسطينية، معتبرا أن الاعتراف بها "يكافئ إرهاب حماس الوحشي".