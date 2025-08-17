بقوة 5.6 درجات.. زلزال يضرب سواحل اليابان



وكالات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجات قبالة سواحل اليابان.

أضافت الهيئة، أن الهزات سُجلت في الساعة 00:13 بتوقيت موسكو قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كيوشو، وكانت بؤرتها على عمق 26.7 كيلومترا تحت سطح البحر.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أنه في مطلع شهر مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، السواحل بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو اليابانية.

كما تعرضت اليابان في منتصف يناير الماضي أيضا إلى زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، وأصدرت السلطة آنذاك تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي.